Erzurum'da Kaçak Parfüm Operasyonu

Erzurum'da jandarma ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 15 Nisan 2024 tarihinde Horasan’da gerçekleştirilen operasyon başarıyla sonuçlandı.

Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan çeşitli markalardaki 125 adet parfüm ele geçirildi. Gümrük kaçağı olduğu belirlenen ürünlere el konuldu.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Erzurum Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA