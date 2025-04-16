1 Milyon Dolara Mâl Olan Telefon! Bu Numaraya Dikkat Edin

Türkiye'de birçok vatandaş, dolandırıcılık kıskacı altında... Her gün yeni bir yöntem ortaya çıkıyor, vatandaşlar endişeli. Son yöntem ise bilindik yerden geldi. Dolandırıcıların oyunu, İstanbul'daki bir mağdurun polise başvurmasıyla ortaya çıktı.

32 yaşındaki B.K.Ş., kendisini telefonla arayan kişiler tarafından 1 milyon dolar parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. B.K.Ş. ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Yatırım danışmanlığı yaptıklarını kısa sürede büyük kârlar elde edebileceğimi söylediler. Onlara inandım. Farklı tarihlerde, farklı hesaplara 1 milyon dolar para yolladım. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.

4 İLDEKİ OPERASYONLARDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheliler, F.C.A.(32), İ.C.A.(25), O.Ö.Ö.(26) İstanbul’da yakalandı. Banka hesaplarını kullandıran kişilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda Tekirdağ’da B.Ü.(25) Antalya’da H.D.(28) ve E.Ö.(48) ile Rize'de de M.K.'nin(41) yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7’ye çıktı.

Polis soruşturmasında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler İstanbul, Tekirdağ, Antalya ve Rize'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.C.A., O.Ö.Ö, B.Ü., E.Ö. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA