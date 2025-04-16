Boşanma Aşamasındaki Eşini Katletti: Uzaklaştırma Kararı Vardı!

Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece saat 22.15 sularında korkunç bir olay yaşandı. Emrah Akpınar (38), boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Emine Akpınar’ı (36) sokak ortasında tabancayla hedef aldı.

Üç çocuk annesi Emine Akpınar, başından vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları olay yerine koşarken, bazıları sinir krizi geçirdi, fenalaşanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HER YERDE ARANIYOR!

Emine Akpınar’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından kaçan Emrah Akpınar’ın yakalanması için polis geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: İHA