Antalya'da Kadın Cinayeti: Cezaevinden Çıktı, Dehşet Saçtı

Olay, Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıkan Mehmet K., eski eşi Hatice Ünlü ve onun erkek arkadaşı Hasan Çalışkan’ı otomobile binerken gördü. Mehmet K., yanında taşıdığı bıçakla eski eşi ve sevgilisine saldırdı. Hatice Ünlü ve Hasan Çalışkan, vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale ederek, onları çevredeki hastanelere sevk etti. Hatice Ünlü, göğsü ve boğazından bıçaklanarak kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hasan Çalışkan ise boynunda ciddi yaralarla PAÜ Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi sürüyor.

Mehmet K., olaydan sonra kısa sürede yakalandı. Hatice Ünlü'nün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: İHA