Nisan'da Yağan Kar Sonrası Bolu'da Sıcaklık Düştü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, nisan ayında yağan karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant'ta aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Hafta sonunu karın tadını çıkararak değerlendirmek isteyenler, kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı milli parka geldi.

Beyaz örtüyle ayrı güzelliğe bürünen milli parka gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, fotoğraf çektirerek, kar topu oynayarak, kardan adam yaparak, kızak ve şambrelle kayarak keyifli vakit geçirdi.

Abant'ta bulunan otel çalışanı Mustafa Yaşa, gazetecilere, bölgede büyüdüğünü belirterek, "Daha önce nisan ayında böyle kar yağışı görmedim. Ocak ve şubatta yağmayan kar, nisanda yağdı." dedi.

Yaşa, tatilcilerin nisanda yağan kar karşısında hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadığını dile getirerek, kar yağışıyla Abant'a ilginin arttığını kaydetti.

Öte yandan Düzce'nin Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde de gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Saçmalıpınar, Bakacak, Güzeldere, Çamlıbel, Muhapdede, Zekeriya ve Yunusefendi köyleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Köy yollarının Özel İdaresi ekiplerince iş makineleriyle temizlendiği, bölgede kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA