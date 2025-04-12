Nisan'da Yağan Kar Sonrası Bolu'da Sıcaklık Düştü

Bolu'nun gözde rotası Abart'ta kar yağışı sonrasında sıcaklık düştü, ilçe beyaza büründü.

Son Güncelleme:
Nisan'da Yağan Kar Sonrası Bolu'da Sıcaklık Düştü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, nisan ayında yağan karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant'ta aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Hafta sonunu karın tadını çıkararak değerlendirmek isteyenler, kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı milli parka geldi.

Beyaz örtüyle ayrı güzelliğe bürünen milli parka gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, fotoğraf çektirerek, kar topu oynayarak, kardan adam yaparak, kızak ve şambrelle kayarak keyifli vakit geçirdi.

Abant'ta bulunan otel çalışanı Mustafa Yaşa, gazetecilere, bölgede büyüdüğünü belirterek, "Daha önce nisan ayında böyle kar yağışı görmedim. Ocak ve şubatta yağmayan kar, nisanda yağdı." dedi.

Yaşa, tatilcilerin nisanda yağan kar karşısında hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadığını dile getirerek, kar yağışıyla Abant'a ilginin arttığını kaydetti.

Öte yandan Düzce'nin Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde de gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Saçmalıpınar, Bakacak, Güzeldere, Çamlıbel, Muhapdede, Zekeriya ve Yunusefendi köyleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Köy yollarının Özel İdaresi ekiplerince iş makineleriyle temizlendiği, bölgede kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı
Kamyonetten Zehir Çıktı, Tam 1500 Litre Kamyonetten Zehir Çıktı, Tam 1500 Litre
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheliye Gözaltı Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheliye Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman?
Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı