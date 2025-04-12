Hakkari'de Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Sürüyor

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde 10 Nisan'dan itibaren kaybolan Feleknaz Keskin için başlatılan arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Çalışmalar, Pirodan bölgesindeki sık ormanlık alanda çevik kuvvet polisleri ve kadavra arama köpeği Melo ile devam ediyor. Ekipler, yaklaşık 3 kilometrelik bir alanı titizlikle tararken, gönüllü vatandaşlar da aramalara destek veriyor.

AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri de Katramas Deresi çevresinde çalışmalarına devam ediyor. Zorlu doğa şartlarına rağmen ekipler koordineli bir şekilde görev yapıyor.

Kaynak: İHA