Bir Telefonla Tüm Servetini Dolandırıcılara Verdi! 'Oğlun Elimizde, Evin Bombalanacak'

Vatandaşları tuzağa düşürmek için çabalayan dolandırıcıların yeni yöntemi akıllara durgunluk verdi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, Muhammet Ziya ve ailesini telefonla arayarak, oğullarının ellerinde olduğunu ifade için çağırdıklarını ve evlerinin zarar göreceği için uzaklaşmaları gerektiğini söyledi.

‘Biz polisiz, savcıyız size yardımcı olacağız. Eviniz zarar görecek, evden uzaklaşın ve evdeki değerli eşyaları bize getirin” diyerek aileyi korkutan dolandırıcılar toplam 13 milyonu alıp kayıplara karıştı.

‘EVİN BOMBALANACAK’ DEYİP ALTINLARINI ALDILAR

Dolandırıcılık mağduru Yunus Kılıç tv100'de yayınlanan Hande aydemir ile Akşam Raporu programında dolandırıcıların tuzağını anlattı. Kılıç açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“Telefonla arayarak savcılıktan bizimle ilgili bir suç dosyası olduğunu ve ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığımızı ve sürekli telefonlarımızın açık kalması gerektiğini söylediler. Bu aynı zamanda ailemizin diğer bireylerini de arıyorlar. Sürekli hatlar meşgul sadece konferans konuşmaları ile ‘oğlunuz elimizde ifade için çağırıyoruz biz polisiz savcıyız size yardımcı olacağız. Çocuğunuzun sağlığı için evden uzaklaşın. Eviniz bombalanacak’ diyerek aile bireylerini evden uzaklaştırıyorlar.

'ANNE BÜTÜN DEĞERLİ EŞYALARI TESLİM EDİYOR'

Evde anne kalıyor. Anne de çocuğunum sağlığı için eldeki değerli eşyaları kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yaklaşık 1- 1 buçuk saat içerisinde bütün aile fertlerini dağıtıyorlar, annede evdeki bütün değerli eşyaları veriyor.

'NE GÜNDÜZÜMÜZ KALDI NE GECEMİZ'

Ciddi olarak mağduruz. Sadece bizim paramız değil, yakın çevremizden de aldığımız emanetler vardı. Yaklaşık 25- 30 kişilik bir aileden bahsediyorum. Mağdur durumdayız. Olay çok taze ve hala olayın şokundayız. Ne gündüzümüz kaldı ne gecemiz çok mağdur durumdayız. ”

Kaynak: tv100