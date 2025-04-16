Meteoroloji Bölge Bölge Açıkladı: Sıcaklıklar Artıyor, Bahar Geri Geliyor

Meteoroloji 16 Nisan Çarşamba hava durumu raporunu açıkladı. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Öte yandan çiftçi için zirai don tehlikesi devam ediyor. İşte 16 Nisan Çarşamba hava durumu detayları...

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Meteoroloji Bölge Bölge Açıkladı: Sıcaklıklar Artıyor, Bahar Geri Geliyor

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu bir seyir izliyor. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde bulutlanma artarken; Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu, Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinde yağış görülmesi bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde; Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

Pus ve sis: Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Buzlanma ve don: İç ve doğu bölgelerde, özellikle gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don riski bulunuyor.

Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski sürüyor.

Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde sıcaklıkların artmaya devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Bölge Bölge Açıkladı: Sıcaklıklar Artıyor, Bahar Geri Geliyor - Resim : 1

ZİRAİ DON UYARISI

İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don bekleniyor. Tarımla uğraşan vatandaşların tedbirli olması önemle tavsiye ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara

Genel olarak parçalı bulutlu.

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Sakarya: 21°C – Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu.

İzmir: 24°C – Parçalı
Muğla: 26°C – Az bulutlu
Afyonkarahisar: 19°C – Az bulutlu

Akdeniz

Genel olarak açık, Doğu Akdeniz’de yer yer parçalı bulutlu.

Antalya, Adana: 25°C – Az bulutlu
Hatay: 23°C – Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevresinde yağmur görülebilir.

Ankara: 20°C – Açık
Nevşehir: 14°C – Parçalı
Konya: 19°C – Az bulutlu

Batı Karadeniz

Genelde açık, Sinop çevresinde sabah saatlerinde yağmur ihtimali var.

Bolu, Karabük: 20°C – Az bulutlu
Sinop: 14°C – Sabah yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çoğunlukla parçalı bulutlu, Artvin ve Samsun çevrelerinde yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi var.

Samsun, Rize, Trabzon: 13-14°C – Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı etkili. Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat.

Erzurum: 4°C – Çok bulutlu
Van: 7°C – Yağışlı
Kars: 6°C – Karla karışık yağmur, yükseklerde kar

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Siirt çevresi yağış alabilir.

Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman: 18-19°C – Parçalı bulutlu

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Kaynak: Haber Merkezi

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