Edirne'de Öğrencilerden Çarpıcı Sistem

Edirne'de öğrencilerin geliştirdiği sistem okul servisleri için büyük dikkat çekti.

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Edirne'de Öğrencilerden Çarpıcı Sistem

Edirne'de öğrenciler, TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında okul servislerinde unutulmanın önüne geçmek amacıyla uyarı sistemi geliştirdi.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı törenle ziyarete açıldı.

Fuarda 40 öğrencinin 13 danışman öğretmen gözetiminde kinetik enerji, yapay zeka ve programlama konularında hazırladığı 11 proje izlenime sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İstanbul Avrupa Bölgesi TÜBİTAK Bilim Elçisi Pınar Özdemir ve öğretmenler, fuarı gezerek öğrencilerden projelerine ilişkin bilgi aldı.

Fuarda öğrencilerin okul servislerinde unutulmasını önlemeyi amaçlayan "Kimse Kalmasın" projesi ilgi gördü. Proje, servisin kapısına konulacak sensör sayesinde ana ekrandan servisteki kişi sayısının şoföre bildirilerek, öğrencilerin indirildikçe kişi sayısının düşürüleceği sistem üzerine tasarlandı.

Projeyle ilgilenen 6. sınıf öğrencisi Ahmet Emre Şap, AA muhabirine, sıkça okul servisinde unutulan öğrencilerin haberlerini duyduğunu söyledi.

Bu kapsamda düşük bir sistem geliştirdiklerini belirten Şap, "Projemizi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ulaştıracağız. Bunun kullanılacağı pilot ilin Edirne olmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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