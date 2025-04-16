Sıcak Hava Yükseldi, Datça Sahilleri Doldu Taştı

Muğla’nın Datça ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte sahillerde hareketlenme başlarken, bazı vatandaşlar denize girdi.



Datça’da hava sıcaklıklarının 24 dereceyi geçmesi ile sahil bandında hareketlenme başladı. Vatandaşların sahillere akın etmesine neden oldu.

Datça’nın popüler sahillerinden biri olan Hastanealtı Plajı denize girmek için gelenlerin uğrak yeri haline geldi. Sahil bandına gelen vatandaşlardan bazıları denize girerken, bazı vatandaşlar ise deniz kenarındaki işletmelerde oturup güneşlenmeyi tercih etti. Turizm işletmecileri ise sezon hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: AA