Bursa'da 5 Metreden Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Bursa'da bir mobilya mağazasında cam montajı yapan işçi, 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan iş kazasında, cam montajı yapan bir işçi ağır yaralandı. Olay, saat 11.00 sularında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde yer alan bir mobilya mağazasında meydana geldi.
Cam montajı için mağazanın üst katında çalışan 41 yaşındaki Erdenay M., bastığı alçıpan zeminin aniden çökmesiyle yaklaşık 5 metre yüksekten zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan işçiye, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Erdenay M., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yaşanan iş kazasıyla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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