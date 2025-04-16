Bursa'da 5 Metreden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'da bir mobilya mağazasında cam montajı yapan işçi, 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da 5 Metreden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan iş kazasında, cam montajı yapan bir işçi ağır yaralandı. Olay, saat 11.00 sularında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde yer alan bir mobilya mağazasında meydana geldi.

Cam montajı için mağazanın üst katında çalışan 41 yaşındaki Erdenay M., bastığı alçıpan zeminin aniden çökmesiyle yaklaşık 5 metre yüksekten zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan işçiye, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Bursa'da 5 Metreden Düşen İşçi Ağır Yaralandı - Resim : 1

Erdenay M., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yaşanan iş kazasıyla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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