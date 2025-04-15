Tekirdağ'da İş Cinayeti: Fabrika İşçisi Metrelerce Yüksekten Düşerek Can Verdi

Tekirdağ'da bir fabrikada iş cinayeti yaşandı. 48 yaşındaki işçi, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ'da İş Cinayeti: Fabrika İşçisi Metrelerce Yüksekten Düşerek Can Verdi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Vakıflar OSB’de faaliyet gösteren bir fabrikada geçtiğimiz cumartesi günü iş cinayeti meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeter Kuyumcu (48) yaklaşık 2,5 metre yükseklikten demir saçların üzerine düşerek ağır yaralandı.

Fabrika çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kuyumcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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