Mansur Yavaş'tan Emekliye Büyük Destek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik zorluklar nedeniyle yaşam mücadelesi emeklilere yaptıkları destekler hakkında bilgi verdi. Yavaş, 70 bin 44 emekliye toplam 105 milyon Lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Mansur Yavaş'tan Emekliye Büyük Destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeklilere başkent kart üzerinden yaptıkları destek ödemesi hakkında bilgi verdi. Yavaş, belediyeden sosyal destek alan 70 bin 44 emeklinin Başkent Kartlarına hane başı 1500 TL'den toplamda 105 milyon 66 bin TL emekli desteği ödemesinin yapıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Söz verdik: Bu kentin kaynakları, bu kentin insanı için harcanacak. 70 bin 44 emeklimize, hane başı 1500 TL olmak üzere toplam 105 milyon 66 bin TL destek ödemesi gerçekleştirdik.

'SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ'

Çünkü biz emeklimizi kendi haline bırakamayız, muhtaç durumdaki emekliyi görmezden gelip sırtımızı dönemeyiz. Bir ömrü bu memlekete adamış insanlara, göz göre göre yoksulluğu reva göremeyiz. Gerçek belediyecilik işte budur."

Kaynak: Haber Merkezi

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