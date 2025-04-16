'Yalnız Ev' Satışa Çıktı, Eşi Benzeri Yok… İçinde Hiçbir Evde Olmayan Bir Şey Var

İstanbul - İzmir otoyolu üzerinde 6 dönümlük arazide bulunan 3 katlı ev konumu ve görüntüsü sonrasında sosyal medyada büyük ilgi gördü. ‘Yalnız ev’, ‘Herkesten nefret ediyorum evi’ olarak lakaplar takılan evin sahipleri merak edilirken, gerçek de ortaya çıktı.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Kabaklı köyünde yaşayan Şirin ailesinin kızları 26 yaşındaki Yağmur Şirin, 1998 yılında öğretim üyesi babası ve bankacı annesinin emeklilik dönemini geçirmek üzere bu evi yaptırdığını açıkladı.

Şirin ‘Tatil için evime geldiğimde İtalyan bir iş arkadaşım beni ziyaret etti. Dedi ki 'Yağmur tüm Türkiye senin evini konuşuyor' ve sosyal medya linkini attı. İnsanlar teveccüh etmiş. Babamdan öğrendiğim misafirperverlik çok önemli. O yüzden herkese kapımız açık, herkesi beklerim’ dedi.

'OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ PANORAMASINA SAHİP'

Evlerinin dağın tepesinde tek bir ev şeklinde anılmaya başlandığını söyleyen Şirin ‘Evimin en güzel tarafı kapanmaz bir Osmangazi Köprüsü panoramasına sahip olması. Bu evin tadını emekli olan annem ve babam çıkarıyor. Onlar için huzurlu bir yer olduğuna inanıyorum. Yurt dışından geldiğimde bir gün dahi evde kalsam bir ay tatil yapmış gibi hissediyorum’ diye belirtti.

'SATIŞA ÇIKARMAYA KARAR VERDİM'

'Eve 5 dakika mesafede birçok villa, market ve köy kıraathanesi var. Sakin ama aynı zamanda hareketli bir köyde yaşıyoruz. İl merkezine ve İstanbul'a çok yakın bir yerdeyiz’ diye vurgulayan Şirin, şunları anlattı: Yaklaşık 15 dakikada köprüye varmış oluyorsunuz. Buraya arabayla çok rahat giriş çıkış yapabiliyorsunuz. İtalya'da çalıştığım firma bana 3 yıl sürecek bir proje teklifinde bulundu ve ben kabul ettim. Aynı zamanda annem ve babamın emeklilikte yorulması ve sosyal medyada gördüğümüz ilgiyle birlikte evi satışa çıkarmaya karar verdim. Bir daha bu araziye, ormana ve manzaraya sahip bir ev bulamayacağımın farkındayım. Bu ev bana çok fazla huzur getirdi ama artık evi yeni bir aileye teslim etme vaktinin geldiğini biliyorum. Evi alacak insanlara çok büyük şans ve huzur getireceğinden de eminim.'

Kaynak: AA