Otomobil Tarlaya Uçtu, 4 Yaralı
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin tarlaya uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, gece saatlerinde Karasu-Adapazarı D-650 kara yolunun Söğütlü geçişinde, Rüstemler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı yönünde seyreden M.S.B. idaresindeki 54 YY 384 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan sürücü M.S.B. ile yolcular O.S.Y., Y.T. ve A.D. yaralandı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA