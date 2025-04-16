Otomobil Tarlaya Uçtu, 4 Yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin tarlaya uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil Tarlaya Uçtu, 4 Yaralı

Kaza, gece saatlerinde Karasu-Adapazarı D-650 kara yolunun Söğütlü geçişinde, Rüstemler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı yönünde seyreden M.S.B. idaresindeki 54 YY 384 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan sürücü M.S.B. ile yolcular O.S.Y., Y.T. ve A.D. yaralandı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Sakarya kaza
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
Kamyonet Motosiklete Çarptı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti Kamyonet Motosiklete Çarptı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Bursa'da İş Kazası: Elini Makineye Kaptıran İşçinin Parmakları Koptu Bursa'da İş Kazası: İşçinin Parmakları Koptu
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak
Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek
Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti! Kimse Bu Rakamı Beklemiyordu En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti
Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı… Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı…