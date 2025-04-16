Kamyonet Motosiklete Çarptı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.Ş. idaresindeki 07 DHF 03 plakalı kamyonet, Ova Mahallesi'nde Suriye uyruklu Leis El Hamud'un kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü Leis El Hamud'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosikletteki ağır yaralanan Gais El Hamud ise sağlık ekibince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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