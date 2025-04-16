Afşin’de Bıçaklı Kavga: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bıçaklanan 22 yaşındaki Erdinç Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

Afşin’de Bıçaklı Kavga: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi, Afşinbey Mahallesi’nde yaşanan bıçaklı kavga, bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Eski Afşin Yatılı Bölge Okulu çevresinde meydana gelen olayda, iddiaya göre H.T. ile Erdinç Çiçek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.T., 22 yaşındaki Çiçek’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Afşin’de Bıçaklı Kavga: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erdinç Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kaçan H.T. ile yanında bulunan bir kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olayın sebebine dair detayların soruşturma kapsamında netlik kazanacağını belirtti. Afşin’de yaşanan bu üzücü olay, ilçede büyük üzüntü yarattı.

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Kaynak: İHA

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