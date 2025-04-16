Datça’da Alarm: 'Mavi Dil' Tespit Edildi, İlçe Karantinaya Alındı

Muğla’nın Datça ilçesine bağlı kırsal Hızırşah Mahallesi’nde bir keçide burun akıntısı fark eden çiftlik sahipleri, durumu hemen İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bildirdi. Müdürlük ekiplerinin yaptığı klinik inceleme ve laboratuvar testleri sonucunda, hayvanda "mavi dil hastalığı" bulgularına rastlandı.

Bulaşıcı ve hızla yayılabilen bu hastalığın önüne geçmek için, kırsal Emecik Mahallesi’nden Yazıköy Mahallesi’ne kadar olan tüm bölgede 40 günlük karantina uygulaması başlatıldı. Bu süre boyunca bölgeye hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklandı. Karantina kapsamında, ilçe girişine uyarı tabelaları yerleştirildi.

Yetkililer, mavi dil hastalığının Culicoides cinsi sinekler aracılığıyla bulaştığını belirtti. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda görülebilen bu hastalığın insan sağlığına herhangi bir tehdit oluşturmadığı, enfekte hayvanların etlerinin tüketilmesinde ise sakınca bulunmadığı ifade edildi.

Datça’da alınan bu sıkı önlemlerin, hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi için kritik olduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA