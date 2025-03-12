Şap Salgını Sona Erdi, Karantina Kaldırıldı

Elazığ’ın 3 ilçesinde etkili olan şap hastalığının ve bu nedenle uygulanan karantinanın sona erdiği açıklandı.

Şap Salgını Sona Erdi, Karantina Kaldırıldı

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerinde ocak ayı içerisinde şap hastalığı olduğu ihbarı üzerine Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme ve denetimler kapsamında hastalık teşhisi konularak, 10 kilometre yarıçapında karantina bölgesi oluşturulduğu anımsatıldı.

İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı veteriner hekimlerinin çalışmaları neticesinde şap hastalığının yayılımının önlendiği ve sürecin kontrol altına alındığı belirtilerek, 6 Mart 2025 tarihi itibariyle il genelinde ‘hastalık sönüşü’ yapılarak karantina işlemine son verildiği açıklandı.

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Kaynak: İHA

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