Akılalmaz Hırsızlık Olayı: Sevgilisi Altın Taç Alamayınca Çaldı

Beyoğlu'nda film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Sevgilisiyle birlikte kuyumcuda beğendiği altın tacı satın alamayan kadın, ertesi gün tek başına dükkana giderek tacı çalıp kaçtı.

ÖNCE BEĞENDİ, SONRA ÇALDI

İddiaya göre, Firdevs Ç. adlı kadın, olaydan bir gün önce sevgilisiyle birlikte Beyoğlu'nda bir kuyumcuya gitti. Burada 250 bin lira değerindeki altın tacı beğenen çift, maddi durumları el vermeyince dükkandan ayrıldı.

Ancak Firdevs Ç., ertesi gün tek başına kuyumcuya geri döndü. Tacı görmek istediğini söyleyen kadın, cep telefonuyla defalarca fotoğraf çektikten sonra bir anda tacı alıp hızla kaçtı. Kuyumcu çalışanları hırsızın peşine düşse de izini kaybettirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Firdevs Ç., kısa sürede yakalandı. Evine yapılan baskında çaldığı taç da ele geçirildi.

'ÜZÜLMESİN DİYE'

Emniyetteki ifadesinde hırsızlığı itiraf eden kadın, "Sevgilimle gördük, beğendik ama o bana parası yok diye alamadı. Ben de üzülmesin diye çaldım" diyerek kendisini savundu.

Firdevs Ç., adliyeye sevk edilirken, altın taç kuyumcuya teslim edildi. Mahkemeye çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA