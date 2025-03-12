Kolombiya'da Bombalı Saldırı Dehşeti: 5 Asker Hayatını Kaybetti

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’daki bombalı saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Kolombiya'nın Cauca bölgesine bağlı Balboa kasabasında bir köprünün onarımını yapan askerlere bombalı saldırı düzenlendi. 5 asker hayatını kaybederken, 6 askerin ise yaralandığı duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cauca Valisi Octavia Guzman, ,"Balboa-El Estrecho yolunda ordu birliklerimize yönelik saldırıdan derin üzüntü duyuyoruz. Cauca daha fazla korku ya da ölümü değil, kalkınma, refah ve esenlik dolu bir geleceği hak ediyor. Buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA