İstanbul’da Kızıl Alarm, 1 Hafta Esir Alacak Yarın Başlıyor

Hava Forum, İstanbul’da bir hafta etkisini sürdürecek olan çöl tozunun Karadeniz’de etkisini göstermeye başladığını duyurdu. Yapılan uyarıda Perşembe gününden itibaren çöl tozunun İstanbul'da etkisinin gözlemleneceği belirtildi.

Esma Karayel Esma Karayel
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İstanbul’da Kızıl Alarm, 1 Hafta Esir Alacak Yarın Başlıyor

Meteoroloji’nin sıcaklıkların bu haftadan itibaren artacağını duyurmasının ardından Hava Forum’dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Hava Forum, çöl tozunun Burkina Faso'dan Türkiye’ye doğru yola çıktığını duyurdu. Çöl tozu nerelerde etkili olacak? İşte son uyarılar…

İstanbul’da Kızıl Alarm, 1 Hafta Esir Alacak Yarın Başlıyor - Resim : 1

Hava Forum’un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan uyarıda Perşembe gününden itibaren çöl tozu nedeniyle havanın tozlu olacağı belirtildi. Çöl tozunun özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olması bekleniyor.

Çöl tozunun İstanbul’da ise 1 hafta etkili olacağı öngörülüyor. Solunum hastalıkları olan vatandaşların bu hafta zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması öneriliyor.

İstanbul’da Kızıl Alarm, 1 Hafta Esir Alacak Yarın Başlıyor - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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çöl tozu İstanbul Karadeniz
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