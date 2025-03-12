İstanbul’da Kızıl Alarm, 1 Hafta Esir Alacak Yarın Başlıyor

Meteoroloji’nin sıcaklıkların bu haftadan itibaren artacağını duyurmasının ardından Hava Forum’dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Hava Forum, çöl tozunun Burkina Faso'dan Türkiye’ye doğru yola çıktığını duyurdu. Çöl tozu nerelerde etkili olacak? İşte son uyarılar…

Hava Forum’un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan uyarıda Perşembe gününden itibaren çöl tozu nedeniyle havanın tozlu olacağı belirtildi. Çöl tozunun özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olması bekleniyor.

Çöl tozunun İstanbul’da ise 1 hafta etkili olacağı öngörülüyor. Solunum hastalıkları olan vatandaşların bu hafta zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması öneriliyor.

Burkina Faso'dan ülkemize çöl tozu geliyor. Perşembeden itibaren ve hafta sonu boyunca havamız biraz tozlu olacak. Bu sene erken başladı bu işler... pic.twitter.com/cfkfSfYKYj — Hava Forum (@HavaForum) March 11, 2025

Kaynak: Haber Merkezi