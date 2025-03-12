Muğla'da Korkutan Deprem
AFAD, Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.41'de yaşanan depremin derinliği ise 58.96 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-03-12
Saat:09:41:25 TSİ
Enlem:36.27611 N
Boylam:28.45667 E
Derinlik:58.96 km
Detay:https://t.co/ENx2WJns0q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak geçerken, merkezi Akdeniz olarak duyurdu.
Depremin derinliği ise 78,4 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 12, 2025
AKDENIZ https://t.co/RDEXtlWGJj
12.03.2025, 09:41:24 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 78.4 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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