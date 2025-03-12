Muğla'da Korkutan Deprem

AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.41'de yaşanan depremin derinliği ise 58.96 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak geçerken, merkezi Akdeniz olarak duyurdu.

Depremin derinliği ise 78,4 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi