Bozcaada'ya Bazı Feribot Seferleri İptal

Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada'ya Bazı Feribot Seferleri İptal

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

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Kaynak: İHA

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