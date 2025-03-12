Bakan Güler Suudi Arabistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a giden Yaşar Güler bu temaslar kapsamında önemli bir görüşmeye imza attı.

Bakan Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü.

Kaynak: DHA