Bakan Güler Suudi Arabistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arasbistan Savunma Bakanı Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

Bakan Güler Suudi Arabistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a giden Yaşar Güler bu temaslar kapsamında önemli bir görüşmeye imza attı.

Bakan Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü.

Kaynak: DHA

Etiketler
Suudi Arabistan Yaşar Güler
Irak Depremi Sonrasında Hakkari'de Acil Anons! Duvarlar Yıkıldı, Evler Harabeye Döndü Irak Depremi Sonrasında Hakkari'de Acil Anons
Bakan Yerlikaya Duyurdu: 25 İlde Siber Suç Operasyonu! 76 Şüpheli Gözaltında Bakan Yerlikaya Duyurdu! 25 İlde Siber Suç Baskını
Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor
Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor 29 Yıllık Evlilik Bitiyor
TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti
İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı: Herkesi Şaşırtan Sonuç İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike!
İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' Sorusuna Net Yanıt: 'Adaylık Kimsenin Tapulu Malı Değil' İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' Sorusuna Net Yanıt
Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor? Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor?