Elazığ'da Şap Hastalığı Seferberliği: 5 Bin 85 Büyükbaş Hayvan Aşılandı

Elazığ'da çift tırnaklı hayvanları tehdit eden şap hastalığına karşı karantina tedbirleri ve aşılama çalışmaları yapıldı. Karakoçan ilçesinde 5 bin 85 büyükbaş hayvanı şap hastalığına karşı aşılandı.

Elazığ'da Şap Hastalığı Seferberliği: 5 Bin 85 Büyükbaş Hayvan Aşılandı

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, karantina altındaki bölgelerde yoğun önlemler alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karakoçan ilçesinde 5 bin 85 büyükbaş hayvanı şap hastalığına karşı aşılarken, 255 işletmede hayvan sağlığı taramaları yaparak hastalık belirtilerini kontrol etti. Küçükbaş hayvanların aşılama sürecinin de devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Uygulanan karantina tedbirleri ve yapılan sağlık taramaları sayesinde hastalığın kontrol altına alınması sağlanmıştır. Salgının sadece tespit edilen işletmeyle sınırlı kalması, diğer işletmelere yayılmaması için tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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