Bitlis'te Şap Alarmı! Bütün Köy Karantinaya Alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyünde ani hayvan ölümleri üzerine yapılan incelemelerde şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın yayılmasını önlemek için köy karantinaya alındı.

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Bitlis'te Şap Alarmı! Bütün Köy Karantinaya Alındı

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyünde, hayvanlarda görülen ani ölümler üzerine harekete geçen yetkililer, yapılan kontrollerde şap hastalığı tespit etti. Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla köy karantinaya alınırken, çevredeki köylerde de aşılama seferberliği başlatıldı.
Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner ekipleri, ihbar üzerine bölgeye giderek kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Şap hastalığının doğrulanmasıyla birlikte, hayvan hareketliliği tamamen durduruldu ve karantina tedbirleri devreye alındı.
Hastalığın çevre köylere yayılmasını engellemek adına 13 köyde aşılama çalışmaları başlatıldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, sadece 4 gün içinde 2 bin 395 büyükbaş ve 17 bin 939 küçükbaş hayvana aşı yapıldı.

Kaynak: İHA

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