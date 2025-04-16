İzmir'de Meslek Liseleri Arasında Renkli Yarışma

İzmir'de düzenlenen Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'na katılan meslek lisesi öğrencileri, renkli anlar yaşadı, izleyenleri de heyecan dolu anlara tanık etti.

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İzmir'de Meslek Liseleri Arasında Renkli Yarışma

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki yarışmaya çeşitli illerden 14 meslek lisesinin metal teknolojileri bölümünde öğrenim gören 14 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, jüri eşliğinde uluslararası geçerliliğe sahip Kaynak Yöntem Şartnamesi'ndeki kriterlere uygun, 3 milimetre yüksekliği, dikiş ve çatım düzgünlüğüne sahip sanayi tipi kaynaklarını gerçekleştirmeye çalıştı.

En iyi ve doğru kaynağı yapmak için makina başına geçen öğrenciler, derece elde etmek için tezgahta 30 dakika ter döktü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, programda yaptığı konuşmasında, sanayi kuruluşları ve işletmelerin ara eleman konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti.

Ara eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitimdeki öğrenci oranının artırılması ve iyi eğitim almış öğrencilerin yetiştirilmesinin gerektiğini ifade eden Derse, bu kapsamda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kaynak: AA

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