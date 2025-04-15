Yalova'da Tefeci Operasyonu: 3 Gözaltı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptıkları belirlenen M.Y., T.Y. ve K.Y. isimli şüphelilerin adreslerine 9 Nisan’da operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, 2 ev ve 2 iş yerindeki aramada 1 pompalı tüfek ile 16 kartuş fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler M.Y. ve T.Y. ise çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA