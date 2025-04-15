Elazığ'da Sürücülerin Kar Çilesi

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu. Bu nedenle Sivrice'de sürücüler mahsur kaldı. Sürücülerin yardımına İl Özel İdaresi ekipleri koştu.

Elazığ'da Sürücülerin Kar Çilesi

Elazığ'da kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. 112 Acil Servis ekipleri, bir aracın Sivrice ilçesine bağlı Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda mahsur kaldığı ihbarını aldı.

Durumun İl Özel İdaresine bildirilmesinin ardından olay yerine giden ekipler, kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan vatandaşın aracını kurtardı. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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Elazığ Kar Yağışı
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