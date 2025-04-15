Tekirdağ'da Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu bulundu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama sırasında şüpheli hareketlerde bulunan E.Y'yi durdurarak üst araması yaptı. Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine E.Y'nin ifadesi doğrultusunda geniş çaplı çalışma başlatıldı.

E.Y'nin uyuşturucuyu temin ettiğini söylediği B.Ç'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada peçetelere emdirilmiş halde yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde buldu.

Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.Y. serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA