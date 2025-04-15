Apartman Mantolama İşi Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Aydın'da bir apartmanın mantolama işi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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Apartman Mantolama İşi Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2351 sokakta saat 11.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir apartmanın mantolama işini yapan A.D., iddiaya göre mantolama işini kendisinin almak istediğini söyleyen H.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.D., H.Ç.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Bacağına isabet eden kurşunlarla A.D. yaralanarak yere yığılırken, H.Ç. ise otomobiliyle kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri A.D.'yi ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise H.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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