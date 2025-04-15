Huzurevinde Yangın Paniği: Bina Tahliye Edildi

Samsun'da Atakum Huzurevi'nde öğle saatlerinde bir yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın sebebiyle huzurevi tahliye edildi.

Son Güncelleme:
Huzurevinde Yangın Paniği: Bina Tahliye Edildi

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atakum Huzurevi'nde bugün saat 13.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Yangının çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangına kısa sürede müdahale edilirken, can kaybı yaşanmaması için huzurevi tamamen boşaltıldı.

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobili Kundaklayıp KaçtıOtomobili Kundaklayıp KaçtıGüncel
Van'da Odunluk YangınıVan'da Odunluk YangınıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Elazığ'da Sürücülerin Kar Çilesi Elazığ'da Sürücülerin Kar Çilesi
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Bingöl'de Aranan 7 Şahıs Yakalandı Bingöl'de Aranan 7 Şahıs Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek' İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'
Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Türk Lezzetleri Damga Vurdu
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı
İzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı İzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı