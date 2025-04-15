Huzurevinde Yangın Paniği: Bina Tahliye Edildi
Samsun'da Atakum Huzurevi'nde öğle saatlerinde bir yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın sebebiyle huzurevi tahliye edildi.
Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atakum Huzurevi'nde bugün saat 13.30 sıralarında yangın meydana geldi.
Yangının çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangına kısa sürede müdahale edilirken, can kaybı yaşanmaması için huzurevi tamamen boşaltıldı.
Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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