Kuyuya Düşen Yaşlı Kadından Acı Haber

Olay, sabah saatlerinde Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkisinde meydana geldi. Evde olmadığını fark eden yakınları, Fatma Tekin’i aramaya başladı ve kadının evin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü belirleyip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Tekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA