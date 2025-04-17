CHP’den Zirai Don İçin Acil Çağrı, ‘Borçları Erteleyin’

Aygun, ortaya çıkan tablonun çiftçi ve üreticileri oldukça zor duruma soktuğunu dile getirerek çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının acil olarak ertelenmesini talep ederek; fındık, kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm gibi Türkiye’nin dünya gıda ihracatında lider durumunda bulunduğu ürünler için özel önlemler alınmasını ve zira donun vurduğu bölgelerin ‘afet bölgesi kapsamında alınması’ gerektiğini belirtti.

Aygun, CHP’nin ısrarlı şekilde talep etmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) zira don felaketinin araştırılması ve üreticilerin uğradığı zararın tespiti için Araştırma Komisyonu kurulduğunu ve konuyla ilgili kararın bugün Resmi Gazete’de yayımlandığını açıkladı.

ATILMASI GEREKEN ADIMLARI SIRALADI

Sözlerine devam eden Aygun, ilk belirlemelere göre Türkiye’nin dört bir noktasında en az 36 ilde don felaketinin yaşandığına dikkat çekerek, iklim değişikliğine bağlı olarak felaketin yaşandığı bölgelerin acil olarak afet bölgesi olarak ilan edilmesini; tarımsal üretimin devam edebilmesi için çiftçilerin desteklenmesini, Ziraat Bankası başta olmak üzere bankalarla Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların faizsiz ertelenmesini ve son olarak da TARSİM’den acil ödeme yapılmasını talep etti.

‘EKONOMİK OLARAK BÜYÜK SIKINTI YARATACAK’

Don felaketi nedeniyle oluşan maddi hasarın boyutunun tam olarak ortaya çıkmasıyla birlikte ekonomik dengeler açısından büyük sıkıntı yaratacağına dikkat çeken Aygun, Türkiye’de tarımsal hasılatın yüzde 20’sini oluşturan meyvecilik sektörünün ülke ekonomisine 14 milyar dolarlık katma değeri olduğunu da hatırlattı.

'KAÇINILMAZ OLARAK FİYAT ARTACAK'

Yaşanan don felaketi nedeniyle vatandaşın da ekonomik olarak zorlanacağını belirten Aygun, tarladaki ürünlerin yüzde 90 oranında zarar gördüğünü ve bu nedenle pazar ve marketlerdeki fiyatlarda da kaçınılmaz olarak yükseliş yaşanacağını ifade etti.