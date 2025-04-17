DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklamalarda bulundu. Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in mücadele ettiğini direndiğini belirterek, "Kimsenin tereddüttü olmasın" ifadelerini kullandı.

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DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklamalarda bulundu.

'ÖNDER MÜCADELE EDİYOR, DİRENİYOR'

Önder'in mücadele ettiğini, direndiğini ifade eden Bakırhan kimsenin tereddüt etmemesini isteyerek "Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birisindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı bir operasyonla karşı karşıyayız. Tereddüde yer yok" şeklinde konuştu.

Bakırhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Kurtulmuş olmak üzere, tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum.

'TÜRKİYE HALKLARI HEP BERABER BURADAYDI'

Mücadele ediyor, direniyor. Bu mücadele ve direnişin de sağlıklı, sağlıklı bir şekilde bize kavuşmasıyla olabileceğini umuyoruz, bekliyoruz. Bu, bu günler çok tarihi günlerdi. Siz de hep beraber izlediniz. Türkiye halkları hep beraber buradaydı.

'EN ÇOK BARIŞ MÜCADELESİNDEN DOLAYI DAYANIŞTILAR'

Evet, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu da merak ettiler ama en çok onun barış mücadelesinden dolayı, demokrasi mücadelesinden dolayı, onurlu mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Umarım bu Sırrı Süreyya Önder'e yapılan dayanışma, sahip çıkma önümüzdeki günlerde Sırrı Süreyya Önder'in uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine de sahip çıkarak devam eder.

'KİMSENİN TEREDDÜDÜ OLMASIN'

Kimsenin tereddüttü olmasın. Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı operasyonla karşı karşıyayız. Çok iyi hekimlerle Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşacağını umuyoruz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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