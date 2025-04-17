Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay' Çıkışı: 'Katibimi Tehdit Etme Savaş İlan Ederim'

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özel, AYM’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararının TBMM’de okunmasına ‘Yetkilerimi kullanacağım’ sözleriyle tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a tepki gösterdi.

Özel ‘Yetkini kullanacaksan okutulan kararın arkasında duracaksın. Buradan Numan Bey’e sesleniyorum. Sakın bize savaş ilan etmeye kalkma ben de savaş ilan ederim. Katibimi tehdit etme savaş ilan ederim’ dedi.

'OKUNMAMASI SUÇ'

Özel şunları söyledi: Can Atalay hakkında Meclis’te okutulan karar ki Meclis’te okutulmak üzere yollanan karardır. Yargıtay’a yerine getirilmesi için verilen karardır. Anayasa’ya aykırı bir şekilde Numan Kurtulmuş da biliyor, kendisi ile bunu defalarca konuştuk AYM kararları herkesi bağlar. Anayasa’da da öyle yazıyor. Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı bağlar. Bu kararın Meclis’te okunması lazım, okunmaması suç.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı, TBMM Genel Kurulu’nda resmen okunmuştu.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve tahliye talebinin reddine ilişkin kararının yok hükmünde olduğuna dair Anayasa Mahkemesi kararının TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından okutulmasının ardından Genel Kurul kapatılmıştı.

Katip üye CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, AKP sıralarından gelen itirazlara rağmen kararı okumuştu.

AKP sıralarından gelen itirazlarının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, söz konusu olaya ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Kurtulmuş, ‘TBMM Başkanvekili Karaca ve Katip Üye Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum’ demişti.

Kaynak: ANKA