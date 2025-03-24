CHP'nin Olağanüstü Kurultayı İçin İptal Başvurusu

Lütfü Savaş ve 2 kişi, CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu yaptı. Gerekçe olarak kurultay hakkında yürütülen soruşturmalar gösterildi.

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CHP'nin Olağanüstü Kurultayı İçin İptal Başvurusu

CHP'de, 6 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart'ta Saraçhane'de yaptığı açıklamada CHP'nin 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gideceğini açıklamıştı.

Özgür Özel, şunları söylemişti: "6 Nisan günü ben CHP'nin Genel Başkanı olarak delegelerimize 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesine tazelemesine talibim. CHP Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum ve bunu 23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül hakla 'haydi işinize' diyerek işimize devam ediyoruz."

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