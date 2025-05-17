İstanbul'da 'Elektrik Fırtınası' Bekleniyor! Saat Verildi, Çok Kuvvetli Olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için çok sayıda ili ilgilendiren önemli bir hava durumu uyarısı yayımladı. Marmara ve Ege bölgelerinde başlayan sağanak yağışın, cumartesi günü ülkenin büyük kısmını etkisi altına alması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin dün geceden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı.

ELEKTRİK FIRTINASI YAŞANACAK!

AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelirken, Hava Forum’dan yapılan ‘elektrik fırtınası’ paylaşımı dikkat çekti. Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Bu gece yarısından itibaren Çanakkale ve Edirne; cumartesi sabah ve öğlen ise İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir (Bandırma) ve Bursa'da ani elektrik fırtınası geçişi bekliyoruz. Şimşek, gök gürültüsü, sağanak yağmur ne ararsan var" ifadesi yer aldı. Sonrasında yapılan başka bir paylaşımda ise, "Dikkat! Bu gece yarısından itibaren 18 saat içerisinde Marmara Bölgesi genelinde 30.000 şimşek/yıldırım hadisesi bekleniyor..." denildi.

15 İL İÇİN SARI KOD

Bugün yurdun birçok bölgesinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle birçok kentte sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kod verilen 15 il şöyle:

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Yalova.

ORHAN ŞEN'DEN PAYLAŞIM

Uzman isimlerden Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medyadan il ve ilçe bazlı uyarılarda bulunarak, vatandaşları sel, yıldırım ve fırtınaya karşı dikkatli olmaya çağırdı. Şen'in paylaşımı şöyle:

"Bu gece yarısından itibaren Edirne Enez İpsala Keşan, Çanakkale Bayramiç Çan; sabah Tekirdağ Erdek Mudanya İmralı Yalova'da şiddetli yağmur gök gürültülü yıldırımlı var. Su baskınları yapar. Dere kenarlarından ve köprülerden uzak durun. Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında kuvvetli fırtına. Rüzgar lodosun hızı 100 km/ saate kadar çıkabilir. Çatı altlarında bulunmayın, aracınızı çatı altlarına ağaç yanına park etmeyin."

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olması beklenen yağış, fırtına ve toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son tahminlere göre, yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle güne başlayacak. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Kütahya, Karaman, Niğde, Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya’nın doğu ilçeleri ile Doğu Akdeniz’in yüksek kesimlerinde de benzer hava koşulları görülecek.

Özellikle Marmara’nın güney ve doğusunda, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu bölgelerde 4 ila 6 derece yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Rüzgarın güney yönlerden esmesi, bazı bölgelerde ise saatte 70 kilometreyi bulan kısa süreli fırtınalara yol açması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği ifade edildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 25°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 21°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Karaman ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi