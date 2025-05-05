CHP'li Sarı’dan Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, emekli bayram ikramiyesinin en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun teklifi sundu. Sarı, geçmişte iktidarın CHP'nin önerisini hayata geçirerek bin liralık ikramiye verdiğini, o dönemde bu tutarla bir küçükbaş kurbanlık alınabildiğini belirtti. Ancak bugün verilen 4 bin liranın bu ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu ifade eden Sarı, “Emekli ikramiyesi en az asgari ücret kadar olmalı” diyerek hükümete çağrıda bulundu.

Sarı’nın sunduğu kanun teklifi, 5510 sayılı yasa kapsamında ikramiyelerin memur maaş katsayısına endekslenmesini öngörüyor. Buna göre, her yıl otomatik güncellenecek bayram ikramiyesi, 21 bin 830 gösterge rakamının katsayıyla çarpımıyla belirlenecek ve dini bayramlarda emeklilere ödenecek.

'EMEKLİ KAYGI YAŞIYOR'

Teklifin gerekçesinde emeklilerin ekonomik zorluklar nedeniyle bayramları kutlayamadığını vurgulayan Sarı, “Bugün emeklilerimiz bayram sevinci değil, bayram kaygısı yaşıyor” sözleriyle iktidarın politikasını eleştirdi. Kurbanlık fiyatlarının 15 bin TL’ye yaklaştığı bir ortamda 4 bin liralık ikramiyenin yetersiz olduğunu söyleyen Sarı, “Emekli maaşları açlık sınırının altında, ikramiye ise sembolik bir rakama dönüşmüş durumda” dedi. Sarı, şunları söyledi:

“2018 yılında verilen 1.000 TL’lik bayram ikramiyesiyle bir küçükbaş kurbanlık alınabiliyordu. Ama 2025’te verilen 4.000 TL’lik ikramiye, bugün kurbanlık pazarının kapısından bile geçemez. En ucuz kurbanlık 15 bin TL’ye dayanmış durumda. Bu tablo, iktidarın emekliyi nasıl unuttuğunun, nasıl kaderine terk ettiğinin belgesidir! Emekli maaşları açlık sınırının altında, ikramiye ise sembolik bir rakama dönüşmüş durumda. Sosyal devletin gereği olarak, emeklinin en azından bayramda yüzünü güldürecek bir destek verilmelidir. Bugün emeklilerimiz bayram sevinci değil, bayram kaygısı yaşıyor.”

Sarı, sosyal devletin gereği olarak emeklilere hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini belirterek, “Emekliye sadaka değil, hak ettiği refahı vermek zorundayız!” ifadeleriyle çağrısını yineledi.