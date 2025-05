Et Fiyatlarında Korkunç Tablo: 5 Yılda Yüzde 1235 Artış!

Tırmanan ekonomik kriz vatandaşın en temel harcamalarını dahi olumsuz etkilerken, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, tarım üretimindeki sorunları ve vatandaşın ete erişiminde yaşadığı sıkıntıları TBMM'de anlattı. DEVA Partili Karal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi sundu. Hasan Karal, Bakan Yumaklı'ya 7 soru yöneltti.

ET FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği verilerine göre, dana karkas etin kilo fiyatının 2020 yılında 32,35 TL iken, 2025 yılından itibaren 432 TL’ye çıktığını vurgulayan milletvekili, bu yükselişin yüzde 1235’lik oranla rekor kırdığını belirtti. Kurban Bayramı evvelinde kırmızı et krizinin tırmanacağını söyleyen Hasan Karal, "Et üretimindeki azalış ve fiyatlarındaki bu artış, yalnızca üretici ve piyasa dengesi açısından değil, halk sağlığı ve toplumun dengeli beslenme hakkı açısından da ciddi sonuçlar doğurmaktadır" diye konuştu.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2023 yılı verilerine değinen Karal, ülkedeki nüfusun yüzde 39,1’inin iki günde bir et, tavuk veya balık içeren bir öğün yiyemediğini işaret ederek durumun vahametinin altını çizdi. Et ve hayvansal ürünleri tüketemeyen çocuklar gelişiminin ne denli olumsuz etkilendiğini hatırlatan DEVA Partili isim, "Türkiye, et tüketimi oranıyla Avrupa ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor ama küresel ortalamalarla karşılaştırıldığında da ülkemiz, kırmızı etin en pahalıya satıldığı ülkeler arasında" dedi.

BAKAN'A 7 SORU

Hasa Karal'ın Bakan Yumaklı’nın yanıtlaması için verdiği önergede şu sorular yer aldı:

1. Son beş yılda kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışın temel nedenleri nelerdir? Bakanlığınız bu artışların denetlenebilirliğini sağlamak adına hangi adımları atmıştır?

2. Türkiye’de kırmızı et fiyatlarının dünya ortalamasının yaklaşık üç katına ulaşmasının sebepleri nedir? Üretim maliyetlerinin bu artışa katkısı ne ölçüdedir?

3. Bakanlığınızın, halkın hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilecek, uzun vadeli, sürdürülebilir ve yerli üretime dayalı bir kırmızı et politikası bulunmakta mıdır?

4. TÜİK veya Bakanlığınız bünyesinde kırmızı et tüketiminin düşüş gösterdiğine dair bir araştırma yapılmış mıdır? Varsa sonuçları nelerdir?

5. Et ve Süt Kurumu’nun son beş yıldaki piyasa müdahale alımları ve satışları ne kadardır? Bu müdahaleler fiyatları dengelemek için yeterli olmuş mudur?

6. İthalat yoluyla kırmızı et fiyatlarının dengelenmesi kapsamında son beş yılda canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına ne kadar kamu kaynağı ayrılmıştır?

7. Dar gelirli vatandaşlara yönelik kırmızı et erişimini kolaylaştırmak için herhangi bir sosyal destek programı planlanmakta mıdır?”