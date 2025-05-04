DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen’den Sırrı Süreyya Önder’e Veda

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in ölümüne ilişkin bir değerlendirme yaptı. Ekmen, Önder’in yalnızca siyasi değil, insani ve toplumsal açıdan da eşsiz bir değer olduğunu ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Sırrı Süreyya Önder’i ‘Sırrı Süreyya Önder’in ölümü hepimiz için çok büyük bir kayıp’ diyerek andı.

'VEFATI BİR HÜZÜN YARATIYOR'

Ekmen şunları söyledi:

Sırrı Süreyya’yı 62 yaşında ve bugün değil, 85 yaşında 20 yıl sonra da kaybetseydik bizim için çok önemli bir kayıp olurdu çünkü kendisi varlığıyla her zaman bütün ortamlarda iletişimin, sıcaklığın, sempatikliğin, pozitifliğin ve tabii ki cesaretin sembolü bir isimdi. 2013’ten bu yana çok farklı vesilelerle birçok kez bir arada bulunma, görüşme, konuşma ve kendisinden faydalanma imkanı buldum. Böyle yakın iletişimde olunca da vefatı ayrı bir hüzün yaratıyor.

'EŞSİZ BİR TANIKLIK'

Bir insan olarak adeta yaşayan kültür mirası katkılarından bağımsız, içinde bulunduğumuz süreç itibariyle de önce hastalığı, bugün vefatı bizde büyük bir burukluk ve üzüntü yarattı. Yeri kolaylıkla doldurulabilecek bir insan değil. Bu tip süreçler açısından yaşayan bir siyasi tarihti. 2012'de dahil olduğu barış süreçleri için yaratılmıştı adeta. İnsanların eğitimle edindiği iletişim, müzakere, arabuluculuk yetenekleri ona Yaradan'ın bir armağanıydı. Şimdi, gergin ortamları kim yumuşatacak? Tıkanmış süreçleri kim açacak? İngiliz anahtarı gibi kimin elindeyse onun işini görecek cümleleri kim üretecek? Ya da aynı kelime veya cümleyle menfaat çatışmalarını giderecek yeni Hermes kim olacak? Çatışma çözümü, bu görüşmeler ve müzakereler üzerine çok büyük bir müktesebatı, tanıklığı vardı. Keza doğası gereği bir iletişim dehası, müzakereci ve arabulucuydu. İnsanlar bu nitelikleri elde etmek için özel eğitimler alırlar ama bu Allah’ın ona bir lütfuydu.

'SIKINTILI ANLARI RAHATLATAN BİR İNSANDI'

Sırrı Süreyya Önder'in nasıl bir insan olduğunu anlatan Ekmen, “Pratikliği, espri yapmasına bile gerek olmadan gülümsemesiyle çok sert, gerilimli ve sıkıntılı anları dahi rahatlatan bir insandı. Bu yönüyle kendisini çok arayacağız. Bir başka özelliği de Türkiye’deki bütün mahalleler için; sekülerler, dindarlar, milliyetçiler, Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler… bütün mahalleler için yine kendi doğasıyla yapmacıklık, sıradışılık olmadan iletişim kurabilen bir insandı. Onunla iletişime girdiğinizde sizin sosyolojinizle, tarihinizle, inanç ve kültürünüzle kolaylıkla bağ kurabiliyordu.