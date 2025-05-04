Ünlülerden Sırrı Süreyya Önder'e Duygusal Vedalar, Tek Tek İçlerini Döktüler

18 gündür yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerin yanı sıra ünlü isimlerden de veda mesajları art arda geldi. Hangi isim Sırrı Süreyya Önder’i nasıl andı? İşte o mesajlar…

İbrahim Tatlıses: Tertemiz bir adamı daha kaybettik.

'KALBİMİZDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEKSİN'

Hülya Koçyiğit: Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim ne yazık ki… O, Türkiye’de barış, birlik, beraberlik için, terörsüz Türkiye için barış dilini her zaman savunan bir sanatçı, bir siyaset insanıydı. O; İyiliğiyle, zekâsıyla herkesin yüreğine dokunan gerçek bir kültür insanıydı. Hoşça kal Sırrı Süreyya Önder. Kalbimizde, barış için verdiğin çabalarla yaşamaya devam edeceksin. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum.

Ata Demirer: Seni özleyeceğiz.

'BARIŞA ÖMRÜNÜ VERMİŞTİ'

Yavuz Bingöl: Üç kuruşluk dünya. Bunu bilerek yaşardı Sırrı. Bırakın insanın insana kıymasını, kimsenin kalbini kırmaz, üzmezdi. Konuştu mu kitabın ortasından konuşurdu. Tüm güzellikleri, iyilikleri kendine toplamıştı. Barışa ömrünü vermişti. Sırrı'ya kalsa bütün gözyaşlarını kirpiklerden toplamak, bütün silahları bir meydanda yakmak, bütün acıları aşka çevirmek isterdi... Güzel adamdı, iyi adamdı, iyi bir dost, ahde vefası yüksek. Kısacası insandı. Çok üzgünüm. Onu çok ama çok özleyeceğim. Mekânı cennet olsun. Allah rahmet eylesin... Can dostum. Beni kim arayacak gece yarıları, kime türkü söyleyeceğim?

'SANA MİNNETTARIZ'

Mahsun Kırmızıgül: Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım… O samimi, içten tavırlarınla, insana güven veren duruşunla… Vicdanınla, merhametinle, insana olan inancınla… Yolsuzluğa hiç bulaşmadan, tertemiz kalabilmiş bir adam olarak… Barış için hayatını ortaya koyan biri olarak… Türk olduğun halde Kürt halkına sahip çıkan, onların acısını kendi yüreğinde hisseden biri olarak… Yazdığın senaryolarla, yönettiğin filmlerle, söylediğin her sözle bize insan kalmanın ne kadar kıymetli, ne kadar erdemli bir şey olduğunu gösterdin. En son annem vefat ettiğinde beni aramıştın… “Üzülme kardaşım… Hepimiz bir gün gideceğiz Mahsunum,” demiştin ısrarla. Ama ne yazık ki Sırrı ağabey… Sen çok erken gittin. Sırrı Süreyya Önder… Bize çok şey kattın. Sana minnettarız. Ailene ve tüm sevenlerine sabır; hepimize baş sağlığı diliyorum.

Yılmaz Erdoğan: Seni çok özleyeceğiz.

Demet Evgar: Çok üzgünüm, çok.

'HUZUR İÇİNDE UYU'

Selçuk Yöntem: Sevgiyle sanatın ve siyasetin yaşamda olabileceğini keskin mizahıyla vurgulayan bir değeri kaybettik. Huzur içinde uyu. Seni çok özleyeceğiz.

Tolga Sağ: Genç iken ölene ölüm zor iş. Siyasetin ve sanatın ne güzel bir rengiydin sen. Devrin daim olsun Sırrı Abi.

Onur Akın: Yolun ışıklı aydınlık olsun Sırrı abi. Güle güle git. Bu ülkede yüzü gülen her insanın gülüşünde hakkın var. Hakkını helal et güzel abim, mekanın cennet olsun. Gönüllerdesin. Yüreğimdesin.

'GÜZEL BİR İNSANI YİTİRDİK'

Demet Sağıroğlu: Yine güzel bir insanı yitirdik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Nur içinde uyusun.

Süha Uygur: Sevgili arkadaşım, gittiğin yerde huzuru bulmanı diliyorum.

Celil Nalçakan: Kederim tarifsiz. Ailesine ve biz sevenlerine sabır diliyorum.

Saadet Işıl Aksoy: Başımız sağ olsun. Güzel insanlardan biriydi.

Nazif Tunç: Sırrı Süreyya Önder vefat etti. Halk içinde irfanlı bir adamdı. İyilikle gitti, iyilikle karşılansın.

Nazan Öncel: Her şey bir' yana 'Hayat bir türkü kadar kısa.' cümlesiyle hatırlayacağız onu. Güle güle Sırrı Süreyya Önder devrin daim olsun.

Aylin Aslım: Biz senden razıyız güzel insan. Nur ol. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm.

Aynur Doğan: Henüz değildi… Bu kadar acele etmemeliydin. Böyle sahipsiz kalmamalıydı tüm sevenlerin. Yine kimsesizliğin ortasında, tuhaf bir boşlukta kaldık. Çok üzgünüm.

REDD: Düşündürdün, güldürdün, okuttun, izlettin, birleştirdin. Sırrı Süreyya Önder uğurlar olsun.

'SENİ ÇOK SEVİYORUZ SIRRI AĞABEY'

Hazal Kaya: Üzüntümü tarif edemiyorum. Biz artık daha yalnızız, dünya daha karanlık bir yer. Seni çok seviyoruz Sırrı ağabey, hoşça kal.

Sertab Erener: İyiler hep erken gidiyor. Çok üzgünüm.

Tamer Karadağlı: Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmişiz. Gerçekten çok üzgünüm. Çok beyefendi bir adamdı. Sevenlerine ve ailesine sabır diliyorum. Mekânın cennet olsun dostum.