Ünlü Şarkıcı İzzet Altınmeşe'nin Oğlu Fırat Altunmeşe'den Sürpriz Evlilik

Müzik dünyasının usta ismi İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe'den sevenlerine sürpriz bir haber geldi. "Kaçak Gelinler", "Mucize Doktor" ve "Bahar" gibi sevilen dizilerdeki performansıyla dikkat çeken Altunmeşe, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Gizem Öztüre ile dünyaevine girdi.

İki yıldır birlikte olan çift, sade ama romantik bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Nikah töreninin yurtdışında yapıldığı öğrenilirken, Altunmeşe çifti mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paylaşılan karelerde ikilinin sade zarafeti ve gözlerindeki mutluluk dikkat çekti.

Fırat Altunmeşe'yi bu özel gününde sanat camiasından dostları da yalnız bırakmadı. Ünlü isimler genç çifte sosyal medyada tebrik mesajları yağdırdı.

Hayranları tarafından da büyük ilgi gören evlilik haberi, kısa sürede magazin gündemine otururken, takipçileri çifte "Ömür boyu mutluluklar" dileklerinde bulundu. Fırat Altunmeşe'nin bu sade ve sürpriz nikah kararı, sevenlerinden tam not aldı.

Kaynak: Haber Merkezi