Ünlü Sanatçının Korku Dolu Anları! Bir Anda Sahneye Atladı

Ünlü Alman DJ ve müzik prodüktörü Paul Kalkbrenner, İspanya'nın başkenti Madrid'de verdiği konserde saldırıya uğradı. Elrow Town Festivali'nde dinleyicileriyle buluşan ünlü DJ performansına devam ederken aniden sahneye üstü çıplak bir adam fırladı. Güvenlik görevlileri müdahale edene kadar Kalkbrenner, saldırganla bir arbede içinde kaldı.

Daha önce İstanbul'da da konserler veren ünlü DJ neye uğradığını şaşırırken, sahneye atlayan saldırgan tam Kalkbrenner'a vuracakken araya güvenlik görevlileri girdi ve adamı etkisiz hale getirerek sahneden indirdi. Alman DJ, fiziksel olarak herhangi bir zarar görmedi.

HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük etkileşim alırken, DJ Paul Kalkbrenner'ın fanları yaşananlara tepki gösterdi. Fanlar, güvenlik görevlilerinin müdahalede geç kaldığını söyleyerek, konserde büyük bir güvenlik zafiyeti olduğunu savundu. Organizasyon şirketine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, müzisyenlerin can güvenliğinin olmadığını ifade etti.

İspanya polisi saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını açıklarken, saldırganın uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edildi. Paul Kalkbrenner'dan veya organizasyon şirketinden konuyla ilgili henüz bir yorum gelmezken, sanatçının hayranları derhal bir açıklama yapılmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi