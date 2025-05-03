İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin İkizlerinden Ameliyat Sonrası İlk Haber

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ocak ayında dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in geçirdiği operasyonla gündeme gelmişti. Gözyaşı kanallarında yaşanan sıkıntı nedeniyle ameliyat edilen minik Tatlısesler'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeyi Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından duyurdu.

SEVİNDİREN HABER

İlk olarak geçtiğimiz günlerde takipçileriyle "Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu" diyerek oğullarının göz yaşarması şikayetiyle ameliyat edileceğini paylaşan Şefkatli, ameliyat sonrası ilk kez açıklamada bulundu.

Paylaştığı eski bir fotoğraf üzerinden duygularını dile getiren Yasemin Şefkatli, "Gerçekten gözlerde hep yaş… Bizim normalimiz oymuş gibi geliyordu. Daha bir hafta oldu ama bayağı rahatladılar bence" diyerek takipçilerine iyi haberi verdi.

22 Ocak'ta dünyaya gelen İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimli ikizlerin sağlık durumlarının iyiye gittiğini açıklayan Şefkatli'nin bu paylaşımı, hem aile yakınlarını hem de çiftin hayranlarını sevince boğdu.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmiş ve mutlu birlikteliklerini sosyal medyada paylaştıkları anlarla sık sık gündeme taşımıştı. Çiftin ikiz oğullarına kavuşması ise Tatlıses ailesi için adeta ikinci bir bayram olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi