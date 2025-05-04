Çiğ Köfteciye Silahlı Saldırı! Dükkan Sahibi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiğ köfteci dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. İşletme sahibi yaralanırken, motosikletli saldırgan olay yerinden kaçtı.

Çiğ Köfteciye Silahlı Saldırı! Dükkan Sahibi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi 217. Sokak'ta faaliyet gösteren çiğ köfte işletmesine dün akşam 22.30 sıralarında silahsaldırı düzenledi. Henüz kimliği belirlenemeyen kasklı şahıs, motosikletiyle geldiği çiğ köftecide çalışan iş yeri sahibi Adil S.'ye (37) tabancayla defalarca ateş etti.

Çiğ Köfteciye Silahlı Saldırı! Dükkan Sahibi Yaralandı - Resim : 1

Mermilerden biri bacağına isabet eden işletme sahibi yaralandı. Şüpheli geldiği motosiklet ile hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ayyüce Türkeş'e Babası Alparslan Türkeş'in Kabrinde SaldırıAyyüce Türkeş'e Babası Alparslan Türkeş'in Kabrinde SaldırıSiyaset
Avcılar'da Sıcak Dakikalar... Motosikletlilerden Bir Araca Silahlı Saldırı: 1 ÖlüAvcılar'da Sıcak Dakikalar... Motosikletlilerden Bir Araca Silahlı Saldırı: 1 ÖlüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Saldırı Silah Bursa
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Ankara'da Kadın Cinayeti: Komşusunu Öldürüp İntihar Etti Ankara'da Kadın Cinayeti: Komşusunu Öldürüp İntihar Etti
Amasya'da Kan Donduran Olay! Annesini Öldürdü Annesini Öldürdü
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Teknoloji Devi Google'dan Para Alamazsa Batacak! Büyük Çıkmaza Girdi Teknoloji Devi Google'dan Para Alamazsa Batacak! Büyük Çıkmaza Girdi
Zafer Partisi'nden Skandal Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı: Çirkin İfadelere Tepki Yağdı Zafer Partisi'nden Skandal Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı: Çirkin İfadelere Tepki Yağdı
Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Sıfır Otomobil Fiyatlarına Dev Zam! En Ucuzu Dudak Uçuklattı Sıfır Otomobile Dev Zam