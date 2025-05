Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Veda Mesajı... 'Olmadı Gardaş'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün 18 günlük yaşam mücadelesini kaybederek vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bir veda mesajı yayımladı. Demirtaş, Önder'in milyonlarca insanın kalbinde her daim yer alacağını ifade etti.

Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada "Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Hangi birini ziyaret edem, hangisine yüzüm sürem gardaş. Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş" ifadelerine yer verdi.

Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş. pic.twitter.com/K75rqXYYoH — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 4, 2025

ÖNDER İÇİN AKM'DE TÖREN

Diğer yandan Önder'in cenazesi hastaneden teslim alınıp sevenleri için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni gerçekleştirildi. Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, babası için yazdığı mektubu gözyaşlarını tutamadan okudu. Ceren Önder Kandemir, mektubunda babasına "Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bir tür barış mıydı bilmiyorum, hastane koridorlarındaki bayraksız kalabalıkta bir şeyler gördüm ben. Gözün arkada kalmasın" sözleriyle seslendi.

Kaynak: Haber Merkezi