Hayatını Kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in Sevenleri Hastaneye Akın Etti
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Önder'in vefatının ardından sevenleri hastaneye akın etti. Yoğun kalabalık nedeniyle hastaneye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.
62 yaşında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sevenleri Şişli'de bulunan hastaneye akın etti.
Yoğun kalabalık nedeniyle hastaneye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Siyasiler ve sanatçı dostları içeri alınırken, dışarıda kalabalık artmaya devam ediyor.
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler
Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor