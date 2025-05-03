Hayatını Kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in Sevenleri Hastaneye Akın Etti

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Önder'in vefatının ardından sevenleri hastaneye akın etti. Yoğun kalabalık nedeniyle hastaneye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
Hayatını Kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in Sevenleri Hastaneye Akın Etti

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

Hayatını Kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in Sevenleri Hastaneye Akın Etti - Resim : 1

62 yaşında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sevenleri Şişli'de bulunan hastaneye akın etti.

Hayatını Kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in Sevenleri Hastaneye Akın Etti - Resim : 2

Yoğun kalabalık nedeniyle hastaneye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Siyasiler ve sanatçı dostları içeri alınırken, dışarıda kalabalık artmaya devam ediyor.

Sırrı Süreyya Önder Hayatını KaybettiSırrı Süreyya Önder Hayatını KaybettiGüncel

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