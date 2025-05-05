Enflasyon Verileri Sonrası Piyasalarda Son Durum Ne?
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası yatırımcıların gözleri piyasalara çevrildi. İşte verilerin açıklanmasının ardından piyasalarda son durum!
Milyonlarca yatırımcının gözü ve kulağının çevrildiği enflasyon verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.
TÜİK’in verilerine göre nisan enflasyonu yüzde 3 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 oldu. Verilerin açıklanmasının ardından piyasaların vereceği tepki merak ediliyordu.
An itibarıyla dolar/TL 38,5914’ten işlem görürken, Euro/TL ise 43,7665’ten işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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